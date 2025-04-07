Трамп угрожает Китаю новыми тарифами в 50%, если Пекин не отменит свои пошлины

По словам Дональда Трампа, США введут дополнительные 50%-е пошлины на китайский импорт, если Пекин не отменит свои 34%-е пошлины на американский импорт.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут дополнительные тарифы в размере 50% на китайские товары уже 9 апреля, если Пекин не отменит увеличение своих пошлин на 34%. Об этом Трамп написал в Truth Social.

«Если Китай не отзовет свое повышение на 34%, которое накладывается на уже действующие рекордные тарифы, нелегальные субсидии и масштабную валютную манипуляцию, США введут дополнительные тарифы в размере 50% уже 9 апреля», — сообщил Трамп.

Также он подчеркнул, что в случае невыполнения условий, все переговоры с Китаем, о которых ранее просил Пекин, будут немедленно прекращены.

«Кроме того, все переговоры с Китаем по поводу приглашенных ими встреч с нами будут прекращены! Переговоры с другими странами, также просили о встречах, начнутся немедленно», – написал президент США.

Напомним, что Дональд Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру. По его словам, это будет «золотой век Америки». Трамп введет 10% пошлин на импорт из всех стран мира, а также 25% пошлин на автомобили иностранного производства.

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