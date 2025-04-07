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Трамп погрожує Китаю новими тарифами у 50%, якщо Пекін не скасує свої мита

18:50, 7 квітня 2025
За словами Дональда Трампа, США введуть додаткові 50% мита на китайський імпорт, якщо Пекін не скасує свої 34% мита на американський імпорт.
Трамп погрожує Китаю новими тарифами у 50%, якщо Пекін не скасує свої мита
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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять додаткові тарифи у розмірі 50% на китайські товари вже 9 квітня, якщо Пекін не скасує збільшення свого мита на 34%. Про це Трамп написав у Truth Social.

"Якщо Китай не відкличе своє підвищення на 34%, яке накладається на вже чинні рекордні тарифи, нелегальні субсидії і масштабну валютну маніпуляцію, США введуть додаткові тарифи в розмірі 50% вже 9 квітня", - повідомив Трамп.

Також він підкреслив, що у разі невиконання умов усі переговори з Китаєм, про які раніше просив Пекін, будуть негайно припинені.

"Крім того, всі переговори з Китаєм щодо запрошених ними зустрічей з нами буде припинено! Переговори з іншими країнами, які також просили про зустрічі, почнуться негайно", – написав президент США.

Нагадаємо, що Дональд Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу. За його словами, це буде «золоте століття Америки». Трамп запровадить 10% мит на імпорт з усіх країн світу, а також 25% мит на автомобілі іноземного виробництва.

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США Дональд Трамп Китай

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