У ЄС хочуть відмовитися від американських Visa, Mastercard, PayPal та китайської Alipay

Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард закликала ЄС розвивати власну платіжну систему.

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Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард закликала Європейський Союз розвивати власну платіжну систему, щоб зменшити залежність від міжнародних платформ, таких як Visa, Mastercard, PayPal з США та Alipay з Китаю.

Однак наразі це лише плани, адже для повноцінної заміни платіжних гігантів ЄС потрібно буде створити власну інфраструктуру. Про це Лагард заявила в інтерв'ю Newstalk.

Вона зазначила, що Європейський Союз повинен посилити контроль над цифровими платіжними системами та створити альтернативи, які не будуть залежати від США і Китаю.

"Коли ви платите в інтернет-магазині, карткою або телефоном, ви завжди покладаєтеся на неєвропейську інфраструктуру. Visa, Mastercard, PayPal, Alipay – звідки вони? Або зі США, або з Китаю. Вся інфраструктура, що забезпечує платежі, – не європейська", – сказала Лагард.

Також вона визнала, що перелічені компанії працюють відповідно до європейських нормативів. Проте підкреслила: Брюсселю все ж таки "слід переконатися, що існує європейська альтернатива".

Крістін Лагард підкреслила, що йдеться, за великим рахунком, не лише про фінанси, а й про оборону та про торгівлю. Так, вона закликала до зміцнення внутрішнього європейського ринку капіталу та створення єдиного нагляду та усунення бар'єрів, що заважають економічному зростанню.

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