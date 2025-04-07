В ЕС хотят отказаться от американских Visa, Mastercard, PayPal и китайской Alipay

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард призвала ЕС развивать собственную платежную систему.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард призвала Европейский Союз развивать собственную платежную систему, чтобы уменьшить зависимость от международных платформ, таких как Visa, Mastercard, PayPal из США и Alipay из Китая.

Однако пока это только планы, ведь для полноценной замены платежных гигантов ЕС нужно создать собственную инфраструктуру. Об этом Лагард заявила в интервью Newstalk.

Она отметила, что Европейский Союз должен усилить контроль над цифровыми платежными системами и создать альтернативы, не зависящие от США и Китая.

"Когда вы платите в интернет-магазине, картой или телефоном, вы всегда полагаетесь на неевропейскую инфраструктуру. Visa, Mastercard, PayPal, Alipay – откуда они? Или из США, или из Китая. Вся обеспечивающая платежи инфраструктура – ​​не европейская", – сказала Лагард.

Также она признала, что перечисленные компании работают в соответствии с европейскими нормативами. Однако подчеркнула: Брюсселю все-таки "следует убедиться, что существует европейская альтернатива".

Кристин Лагард подчеркнула, что речь идет, по большому счету, не только о финансах, но и об обороне и торговле. Таким образом, она призвала к укреплению внутреннего европейского рынка капитала и созданию единого надзора и устранению барьеров, мешающих экономическому росту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.