У Затоці затримали порушника, який незаконно наловив риби на 250 тисяч гривень

Рибоохоронний патруль Затоки вилучив заборонені знаряддя для лову.

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Рибоохоронний патруль в Затоці виявив чоловіка, який незаконно ловив рибу на майже 250 тисяч гривень. Під час рейду на каналі Бугаз-1 інспектори спільно з водною поліцією затримали порушника, що використовував заборонені знаряддя для лову — ятери типу «гармошка». Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

Чоловік виловив понад 3 200 атерин, 64 бичка, 108 триголкових колючок і 187 крабів загальною вагою понад 11 кг. Загальна сума збитків для рибного господарства України склала 249 016 гривень. Заборонені знаряддя вилучили, а живих крабів повернули в природне середовище.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Протокол про порушення складено за частиною 4 статті 85 КУпАП — грубе порушення правил рибальства.

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