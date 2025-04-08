Як отримати державну соціальну допомогу для малозабезпечених сімей – пояснення

Сім'ї з низькими доходами можуть отримати державну допомогу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сім'ї з низькими доходами можуть отримати державну соціальну допомогу, яка призначається на 6 місяців і залежить від складу сім'ї та рівня доходів. Виплата здійснюється за умови, що середньомісячний дохід сім'ї нижчий за рівень прожиткового мінімуму. Про це розповіли в Дії.

Як подати заявку на отримання допомоги?

Заявники можуть подати заяву особисто, поштою або електронною поштою до органів соціального захисту. Заяву можна подати через Центр надання адміністративних послуг або структурні підрозділи з питань соціального захисту в районах або міських радах.

Необхідні документи:

Заява від уповноваженого представника сім'ї.

Декларація про доходи та майновий стан.

Довідка про доходи (якщо відсутня інформація у державних реєстрах).

Посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Хто може звернутися?

Право на державну допомогу мають малозабезпечені сім'ї, що постійно проживають в Україні, а також люди, які не отримують допомогу за зареєстрованим місцем проживання.

Особливості в умовах воєнного часу:

В умовах воєнного стану строк виплати допомоги продовжується до одного місяця після припинення або скасування воєнного стану, навіть якщо отримувач пропустив термін перегляду допомоги. Виплата здійснюється без звернення до органів соціального захисту.

Заявник може отримати рішення про призначення або відмову у призначенні допомоги особисто.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.