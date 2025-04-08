Как получить государственную социальную помощь для малообеспеченных семей – объяснение

Семьи с низкими доходами могут получить государственную помощь.

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Семьи с низкими доходами могут получить государственную социальную помощь, которая назначается на 6 месяцев и зависит от состава семьи и уровня доходов. Выплата осуществляется при условии, что среднемесячный доход семьи ниже уровня прожиточного минимума. Об этом рассказали в Дии.

Как подать заявку на получение помощи?

Заявители могут подать заявление лично, по почте или по электронной почте в органы социальной защиты. Заявление можно подать через Центр предоставления административных услуг или структурные подразделения по вопросам социальной защиты в районах или городских советах.

Необходимые документы:

- Заявление от уполномоченного представителя семьи.

- Декларация о доходах и имущественном состоянии.

- Справка о доходах (если отсутствует информация в государственных реестрах).

- Удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Кто может обратиться?

Право на государственную помощь имеют малообеспеченные семьи, постоянно проживающие в Украине, а также люди, которые не получают помощь по зарегистрированному месту жительства.

Особенности в условиях военного времени:

В условиях военного положения срок выплаты помощи продлевается до одного месяца после прекращения или отмены военного положения, даже если получатель пропустил срок пересмотра помощи. Выплата осуществляется без обращения в органы социальной защиты.

Заявитель может получить решение о назначении или отказе в назначении помощи лично.

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