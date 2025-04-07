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Белый дом опроверг информацию о приостановлении пошлин на 90 дней

18:17, 7 апреля 2025
В СМИ появилась информация, что Трамп планирует приостановить тарифы для всех стран, кроме Китая.
Белый дом опроверг информацию о приостановлении пошлин на 90 дней
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В Белом доме опровергли информацию о том, что президент США Дональд Трамп готов приостановить действие пошлин на 90 дней. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что директор национального экономического совета Белого дома Кевин Гассет предположил, что Трамп рассматривает возможность 90-дневной приостановки пошлин для всех стран, кроме Китая.

Уже вскоре в Белом доме заявили изданию CNBC, что любые разговоры о 90-дневной паузе являются "фейковыми новостями".

Напомним, что Дональд Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру. По его словам, это будет «золотой век Америки». Трамп введет 10% пошлин на импорт из всех стран мира, а также 25% пошлин на автомобили иностранного производства.

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США Дональд Трамп

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