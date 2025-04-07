Білий дім спростовував інформацію про призупинення мит на 90 днів

У ЗМІ з'явилася інформація, що Трамп планує припинити тарифи для всіх країн, окрім Китаю.

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У Білому домі спростували інформацію про те, що президент США Дональд Трамп готовий призупинити дію мит на 90 днів. Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що директор національної економічної ради Білого дому Кевін Гассет припустив, що Трамп розглядає можливість 90-денного призупинення мит для всіх країн, окрім Китаю.

Вже невдовзі у Білому домі заявили виданню CNBC, що будь-які розмови про 90-денну паузу є "фейковими новинами".

Нагадаємо, що Дональд Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу. За його словами, це буде «золоте століття Америки». Трамп запровадить 10% мит на імпорт з усіх країн світу, а також 25% мит на автомобілі іноземного виробництва.

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