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5-річна львівська спортсменка встановила рекорд України у гімнастиці

07:18, 8 квітня 2025
5-річна львів'янка Регіна Абрамова встановила новий рекорд України, який існував лише у дорослій категорії.
5-річна львівська спортсменка встановила рекорд України у гімнастиці
Фото: Facebook / Вєтрова Лана
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5-річна гімнастка зі Львова Регіна Абрамова встановила новий рекорд України в категорії, яка досі була доступна тільки для дорослих – «Найтриваліше утримання тіла в позиції «вертикальний перевернутий вис на кільцях». Її результат склав 5 хвилин і 52 секунди, повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

«Вважається, що для дітей така вправа технічно дуже складна і вимагає не лише відмінної фізичної підготовки, а й міцності спортивного характеру. Але ж ми знаємо, що рекорди встановлюють саме ті, хто наважується зробити неможливе», – зазначила Вєтрова.

Регіна почала займатися спортивною гімнастикою у 4 роки, вже виконала програму 2-го юнацького розряду і готується до 1-го. Вона тренується 6 днів на тиждень по 5-6 годин на день.

«Як розповіла мені тренерка, коли всі інші діти після занять з гімнастики біжать додому, Регіна завжди намагається ще трохи позайматися. А якщо якась вправа не виходить, то вона не піде із зали, поки не доб’ється результату», – додала Вєтрова.

Окрім гімнастики, Регіна також займається бігом з 2,5 років. На сьогодні вона є учасницею та призеркою більше ніж 15 змагань.

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