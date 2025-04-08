5-летняя львовская спортсменка установила рекорд Украины в гимнастике

5-летняя львовянка Регина Абрамова установила новый рекорд Украины, который существовал только во взрослой категории.

Фото: Facebook / Вєтрова Лана

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5-летняя гимнастка из Львова Регина Абрамова установила новый рекорд Украины в категории, которая до сих пор была доступна только для взрослых - «Самое длительное удержание тела в позиции «вертикальный перевернутый вис на кольцах». Ее результат составил 5 минут и 52 секунды, сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

«Считается, что для детей такое упражнение технически очень сложное и требует не только отличной физической подготовки, но и прочности спортивного характера. Но мы знаем, что рекорды устанавливают именно те, кто решается сделать невозможное», - отметила Ветрова.

Регина начала заниматься спортивной гимнастикой в 4 года, уже выполнила программу 2-го юношеского разряда и готовится к 1-му. Она тренируется 6 дней в неделю по 5-6 часов в день.

«Как рассказала мне тренер, когда все остальные дети после занятий по гимнастике бегут домой, Регина всегда старается еще немного позаниматься. А если какое-то упражнение не получается, то она не уйдет из зала, пока не добьется результата», - добавила Ветрова.

Кроме гимнастики, Регина также занимается бегом с 2,5 лет. На сегодня она является участницей и призером более 15 соревнований.

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