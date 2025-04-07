Facebook прекратит практику проверки постов общественными организациями «фактчекеров», но пока только в США

Практика удаления постов из Facebook из-за проверки общественными организациями в других странах останется.

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Компания Meta 7 апреля прекращает свою программу проверки фактов в США и заменяет ее на «Заметки сообщества» в Facebook, Instagram и Threads. Об этом сообщил руководитель политики Meta Джоэл Каплан в соцсети X.

Практика удаления постов в Facebook после проверки общественными организациями в других странах останется в силе.

«К обеду понедельника наша программа проверки фактов в США официально завершится. Это означает, что не будет новых проверок фактов и никаких фактчекеров. В январе мы объявляли, что будем сокращать эту программу и отменить наказание. Вместо фактчекинга мы будем постепенно вводить заметки сообщества – сначала на Facebook, Threads и Instagram – без наказаний за нарушение», — сообщал Каплан.

Напомним, что начале января основатель Meta Марк Цукерберг заявил о давлении на Facebook со стороны администрации Джо Байдена, в частности, о требованиях со стороны представителей этой администрации удалять из соцсети посты. Эти требования, по его словам, были высказаны в грубой форме, и когда соцсеть отказалась реагировать, против нее начались разные меры. С

Как писала «Судебно-юридическая газета», проверками постов в Facebook на предмет недостоверности контента занимается организация, получающая средства от Агентства США по международному развитию USAID.

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