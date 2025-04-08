В Киеве освободили девушку, которая застряла в диване – фото

Девушка зажала палец в подъемном механизме дивана и самостоятельно не могла высвободить руку из металлической ловушки.

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Ночью спасатели КАРС «Киевская служба спасения» помогли девушке, которая зажала палец в подъемном механизме дивана и не могла самостоятельно освободить руку из металлической ловушки. Инцидент произошел с 3 на 4 апреля в Святошинском районе.

Как отмечают в КАРС, палец за два часа, которые девушка пыталась самостоятельно выбраться, успел распухнуть и посинеть.

С помощью специнструмента 4 спасателя КАРС разжали металлический механизм и освободили девушку.

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