«Хотел подвезти девушек» – на Житомирщине разыскали подозреваемого в угоне автомобиля

Парень похитил «Skoda Octavia», чтобы подвезти девушек, но его поймали через несколько часов.

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В селе Паранино Емильчинской общины был угнан автомобиль «Skoda Octavia». Об этом сообщила полиция Житомирской области.

В 3 часа ночи со двора владельца исчезло транспортное средство. Уже через несколько часов правоохранители из отделения полиции №1 (поселок Емильчино) Звягельского райотдела нашли автомобиль в соседнем селе.

Владелец, 31-летний мужчина, рассказал, что в тот вечер он отдыхал в компании знакомых. После этого он решил оставить автомобиль у товарища для хранения и ушел домой, оставив в машине ключи.

Этим воспользовался 22-летний местный житель, который также был на вечеринке. Он заметил, что нет никого рядом, сел в автомобиль и уехал в соседнее село.

Полицейские быстро разыскали молодого человека и изъяли транспортное средство. Подозреваемый свою вину признал и объяснил, что хотел подвезти девушек.

Сейчас правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Такое правонарушение наказывается лишением или ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет.

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