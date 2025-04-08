«Хотів підвезти дівчат» – на Житомирщині розшукали підозрюваного у викраденні автомобіля

Молодик викрав «Skoda Octavia», щоб підвезти дівчат, але його впіймали через кілька годин.

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В селі Паранине Ємільчинської громади був викрадений автомобіль «Skoda Octavia». Про це повідомила поліція Житомирської області.

О 3-й годині ночі з подвір'я власника зник транспортний засіб. Вже через кілька годин правоохоронці з відділення поліції №1 (селище Ємільчине) Звягельського райвідділу знайшли автомобіль у сусідньому селі.

Власник, 31-річний чоловік, розповів, що того вечора він відпочивав у компанії знайомих. Після цього він вирішив залишити автомобіль у товариша для зберігання і пішов додому, залишивши в машині ключі.

Цим скористався 22-річний місцевий житель, який також був на вечірці. Він помітив, що немає нікого поруч, сів в автомобіль і поїхав у сусіднє село.

Поліцейські швидко розшукали молодика та вилучили транспортний засіб. Підозрюваний свою провину визнав і пояснив, що хотів підвезти дівчат.

Наразі правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Таке правопорушення карається позбавленням або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років.

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