На проспекті Червоної Калини у Києві обмежили рух транспорту

Зміни пов’язані з початком поточного ремонту на проспекті.

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У Києві із 7 квітня на ділянці проспекту Червоної Калини від будинку № 75 до транспортної розв’язки з вулицею Сержа Лифаря частково обмежили рух транспорту.

Як вказують у КМДА, зміни пов’язані з початком поточного ремонту на проспекті. Роботи виконуватимуть фахівці КП ШЕУ Деснянського району.

Зокрема, роботи будуть виконувати від «ями» на полосі у бік Сержа Лифаря та на круговій розв’язці.

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