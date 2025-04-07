Верховний Суд представив тематичний огляд судової практики про відкриття матеріалів іншій стороні

В огляді відображено важливі правові позиції про доступ до матеріалів іншої сторони як елемент справедливості судового розгляду.

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Верховний Суд представив тематичний огляд судової практики ВС про відкриття матеріалів іншій стороні.

В огляді відображено важливі правові позиції про доступ до матеріалів іншої сторони як елемент справедливості судового розгляду, про виконання обов’язку відкриття матеріалів іншій стороні та достатній час для вивчення відкритих матеріалів і підготовки позиції.

Також приділено увагу процедурним питанням, зокрема повідомленню про завершення досудового розслідування, підтвердженню протилежній стороні факту надання доступу до матеріалів.

Зазначається, що огляд стане в пригоді фахівцям у сфері кримінального права та процесу, а також тим, хто цікавиться зазначеною проблематикою.

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