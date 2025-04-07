Верховный Суд представил тематический обзор судебной практики об открытии материалов другой стороне

В обзоре отражены важные правовые позиции о доступе к материалам другой стороны как элемента справедливости судебного разбирательства.

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Верховный Суд представил тематический обзор судебной практики ВС об открытии материалов другой стороне.

В обзоре отражены важные правовые позиции о доступе к материалам другой стороны как элемента справедливости судебного разбирательства, о выполнении обязанности открытия материалов другой стороне и достаточном времени для изучения открытых материалов и подготовки позиции.

Также уделено внимание процедурным вопросам, в частности, сообщению о завершении досудебного расследования, подтверждению противоположной стороне факта предоставления доступа к материалам.

Отмечается, что обзор поможет специалистам в сфере уголовного права и процесса, а также тем, кто интересуется указанной проблематикой.

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