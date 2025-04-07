В Киеве установили молодых людей, которые разрисовали лобовое стекло троллейбуса, попавшего в ДТП

Когда врачи оказывали водителю медицинскую помощь, к троллейбусу подошли неизвестные, один из которых разрисовал лобовое стекло транспортного средства.

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В социальных сетях распространили видео, на котором молодые люди разрисовывают лобовое стекло троллейбуса, который попал в ДТП. Тогда водителю стало плохо, в результате чего троллейбус врезался в столб.

Как сообщили в полиции Киева, в тот момент, когда врачи оказывали водителю медицинскую помощь, к троллейбусу подошли неизвестные, один из которых разрисовал лобовое стекло транспортного средства. В это время его товарищи снимали весь процесс на видео, которое затем распространилось в социальных сетях.

Правоохранители установили шестерых молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет – на 3-х совершеннолетних ювенальные полицейские составили административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также к ответственности привлечены родители несовершеннолетних, на них составлены административные протоколы по ст. 184 КУпАП – невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. Также с родителями несовершеннолетних сотрудники полиции провели разъяснительную работу.

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