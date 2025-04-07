У Києві встановили молодиків, які розмалювали лобове скло тролейбуса, що потрапив у ДТП

Коли лікарі надавали керманичу медичну допомогу, до тролейбусу підійшли невідомі, один з яких розмалював лобове скло транспортного засобу.

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У соцмережах поширили відео, на якому молодики розмальовують лобове скло тролейбуса, що потрапив у ДТП. Тоді водію транспорту стало зле, внаслідок чого тролейбус в’їхав у стовп.

Як вказують у поліції Києва, в той час, коли лікарі надавали керманичу медичну допомогу, до тролейбусу підійшли невідомі, один з яких розмалював лобове скло транспортного засобу. В цей час його товариші фільмували весь процес на відео, яке надалі набуло поширення в соцмережах.

Правоохоронці встановили шестеро молодиків, віком від 14-ти до 20-ти років – на 3-х повнолітніх ювенальні поліцейські склали адмінматеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також притягнуто до відповідальності батьків неповнолітніх, на них складено адміністративні протоколи за ст. 184 КУпАП – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Також з батьками неповнолітніх працівники поліції провели роз’яснювальну роботу.

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