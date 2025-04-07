Конгресвумен Спартц родом з України заявила, що Україні слід змиритися з втратою територій

Спартц: чим швидше війна завершиться — тим краще, навіть ціною територій.

Фото: The Telegraph

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Членкиня Палати представників США від Республіканської партії Вікторія Спартц, яка народилася в Україні, заявила, що громадянам України слід змиритися з втратою частини територій на користь Росії. Про це повідомляє The Telegraph.

«Я просто не розумію, як вони (українці — ред.) можуть вимагати зберегти землю. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа», — сказала Спартц.

Вона також висловила підтримку ідеї ведення переговорів між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. На її думку, чим швидше закінчиться війна, тим краще.

«Як я сказала два роки тому, краще вигравати війни настільки швидко, наскільки лише можете. Затягування зазвичай не дуже добре закінчується для демократії», — наголосила конгресвумен.

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