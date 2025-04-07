Конгрессвумен Спартц родом из Украины заявила, что Украине следует смириться с потерей территорий

Спартц: чем быстрее война завершится – тем лучше, даже ценой территорий.

Фото: The Telegraph

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Член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц, которая родилась в Украине, заявила, что гражданам Украины следует смириться с потерей части территорий в пользу России. Об этом сообщает The Telegraph.

«Я просто не понимаю, как они (украинцы - ред.) могут требовать сохранить землю. Если бы они выигрывали войну, это было бы совсем другое дело», - сказала Спартц.

Она также выразила поддержку идее ведения переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По ее мнению, чем быстрее закончится война, тем лучше.

«Как я сказала два года назад, лучше выигрывать войны настолько быстро, насколько только можете. Затягивание обычно не очень хорошо заканчивается для демократии», - отметила конгрессвумен.

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