В Киеве запустили онлайн-запись в первый класс через Портал услуг

В Киеве родители могут подать заявление на поступление ребенка в первый класс онлайн — через Портал услуг.
В Киев Цифровом объяснили, как подать заявление.
Для этого нужно:
После этого заявление автоматически сформируется, и его можно будет подписать онлайн и отправить в школу.
Заявление можно подать до 31 мая. А с 15 июня будет возможность подать заявку в школы, где остались свободные места.
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