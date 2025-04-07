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В Киеве запустили онлайн-запись в первый класс через Портал услуг

23:12, 7 апреля 2025
Когда заявление автоматически сформируется, его можно будет подписать онлайн и отправить в школу.
В Киеве запустили онлайн-запись в первый класс через Портал услуг
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В Киеве родители могут подать заявление на поступление ребенка в первый класс онлайн — через Портал услуг.

В Киев Цифровом объяснили, как подать заявление.

Для этого нужно:

  1. войти в кабинет на Портале услуг с помощью Дія.Підпису, электронного подписи или системы ID.GOV.UA;
  2. указать данные ребенка и загрузить свидетельство о рождении;
  3. указать место проживания;
  4. выбрать тип класса (обычный, специальный, инклюзивный, дистанционный или с углубленным изучением предмета) и сам учебный заведение;
  5. указать льготы, дополнительные потребности ребенка и другую важную информацию.

После этого заявление автоматически сформируется, и его можно будет подписать онлайн и отправить в школу.

Заявление можно подать до 31 мая. А с 15 июня будет возможность подать заявку в школы, где остались свободные места.

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