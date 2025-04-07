Гостаможслужба напомнила импортерам правила оформления сертификата подтверждения доставки

У импортеров есть 10 дней – таможня напомнила о контроле за оформлением сертификатов доставки.

Фото: Lardi.today

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Импортеры должны подавать заявления на получение сертификата подтверждения доставки в установленные сроки и с полным пакетом документов. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

В ведомстве отмечают: несмотря на регулярные публикации разъяснений на официальных ресурсах, в Гостаможслужбу продолжают поступать заявления с нарушением сроков или с неполным набором документов, необходимых для оформления сертификата.

Сертификат подтверждения доставки выдается только для товаров, которые были импортированы в Украину и на которые Госэкспортконтролем уже оформлен международный импортный сертификат или другой соответствующий документ.

Процедура оформления регламентируется Положением о порядке предоставления гарантий и осуществления государственного контроля за выполнением обязательств по использованию в заявленных целях товаров, подлежащих экспортному контролю. Документ был утвержден постановлением Кабинета Министров Украины №920 от 27 мая 1999 года.

Согласно пункту 6 этого Положения, документом, подтверждающим государственные гарантии или обязательства, может быть приложение к международному импортному сертификату или отдельный документ.

Гостаможслужба обращает внимание: заявление на оформление сертификата подтверждения доставки следует подавать не позднее чем через 10 дней после таможенного оформления товаров.

Своевременное и корректное оформление документов поможет избежать задержек и обеспечит соблюдение требований экспортного контроля.

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