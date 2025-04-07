Держмитслужба нагадала імпортерам правила оформлення сертифіката підтвердження доставки

Імпортери мають 10 днів – митниця нагадала про контроль за оформленням сертифікатів доставки.

Фото: Lardi.today

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Імпортери повинні подавати заяви на отримання сертифіката підтвердження доставки в установлені строки та з повним пакетом документів. Про це повідомила Державна митна служба України.

У відомстві наголошують: попри регулярні публікації роз’яснень на офіційних ресурсах, до Держмитслужби продовжують надходити заяви з порушенням строків або з неповним набором документів, необхідних для оформлення сертифіката.

Сертифікат підтвердження доставки видається лише для товарів, які були імпортовані в Україну і на які Держекспортконтролем уже оформлено міжнародний імпортний сертифікат або інший відповідний документ.

Процедура оформлення регламентується Положенням про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, що підлягають експортному контролю. Документ був затверджений постановою Кабінету Міністрів України №920 від 27 травня 1999 року.

Згідно з пунктом 6 цього Положення, документом, що підтверджує державні гарантії або зобов’язання, може бути додаток до міжнародного імпортного сертифіката або окремий документ.

Держмитслужба звертає увагу: заяву на оформлення сертифіката підтвердження доставки слід подавати не пізніше ніж через 10 днів після митного оформлення товарів.

Вчасне та коректне оформлення документів допоможе уникнути затримок і забезпечить дотримання вимог експортного контролю.

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