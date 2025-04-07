Європа готова вести переговори зі США, але ми також готові відповісти контрзаходами – Урсула фон дер Ляєн

Ми запропонували тарифи нуль за нуль для промислових товарів – голова Єврокомісії.

Джерело фото: Getty Images

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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий до перемовин зі США стосовно тарифів. Про це вона повідомила в Х.

«Європа готова вести переговори зі США.

Ми запропонували тарифи нуль за нуль для промислових товарів.

Тому що ми завжди готові до вигідної угоди.

Але ми також готові відповісти контрзаходами. І захистити себе від непрямих впливів через перенаправлення торгівлі» - зазначила вона.

Як повідомляє Politico, генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон попередив інвесторів, що торгові війни можуть загрожувати економічним альянсам, які зробили США найпотужнішою країною світу.

Головний економіст Goldman Sachs Ян Хаціус підвищив шанси на рецесію в США до 45 відсотків. І навіть Білл Акман — мільярдер із хедж-фонду та один із найбільших уболівальників Трампа з Уолл-стріт — попередив, що здатність президента керувати торговельною битвою буде послаблена, якщо ринки продовжуватимуть падати.

Автор: Наталя Мамченко

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