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Европа готова вести переговоры с США, но мы также готовы ответить контрмерами – Урсула фон дер Ляйен

17:16, 7 апреля 2025
Мы предложили тарифы ноль за ноль для промышленных товаров – глава Еврокомиссии.
Европа готова вести переговоры с США, но мы также готовы ответить контрмерами – Урсула фон дер Ляйен
Источник фото: Getty Images
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов к переговорам с США относительно тарифов. Об этом она сообщила в X.

«Европа готова вести переговоры с США.

Мы предложили тарифы ноль за ноль для промышленных товаров.

Потому что мы всегда готовы к выгодной сделке.

Но мы также готовы ответить контрмерами. И защитить себя от косвенных влияний через перенаправление торговли», – отметила она.

Как сообщает Politico, генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил инвесторов, что торговые войны могут угрожать экономическим альянсам, которые сделали США самой мощной страной мира.

Главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус повысил вероятность рецессии в США до 45 процентов. И даже Билл Акман – миллиардер из хедж-фонда и один из крупнейших сторонников Трампа с Уолл-стрит – предупредил, что способность президента управлять торговой битвой будет ослаблена, если рынки продолжат падать.

Автор: Наталя Мамченко 

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США ЕС Дональд Трамп

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