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В Комитете Рады ищут решение для защиты бизнеса в вопросе ареста имущества во время обысков

16:58, 7 апреля 2025
В Комитете по вопросам правоохранительной деятельности продолжают прорабатывать законопроект об усовершенствовании гарантий защиты бизнеса во время осуществления уголовного производства.
В Комитете Рады ищут решение для защиты бизнеса в вопросе ареста имущества во время обысков
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В Комитете по вопросам правоохранительной деятельности рабочая группа разрабатывает редакцию во втором чтении законопроекта 12439 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования гарантий защиты субъектов хозяйствования при осуществлении уголовного производства».

Основным и самым важным вопросом работы группы стало вопрос ареста имущества, его сроков и отмены, определения статуса и видов временно изъятого правоохранительными органами имущества во время обысков, а также законодательного урегулирования положений о арестованном имуществе или возвращении в случае отсутствия оснований для такого ареста.

Как указывается в Верховной Раде, необходимость урегулирования указанных вопросов вызвана тем, что на практике, по постановлению следственного судьи о проведении обыска, которое содержит только предположения о возможном изъятии имущества, которое может иметь значение для уголовного производства, и при отсутствии четкой идентификации имущества, средств и вещей, изымается имущество, которое фактически не имеет значения для уголовного производства.

Необоснованное применение статуса временно изъятого имущества дает возможность правоохранительным органам не обращаться к следственному судье относительно рассмотрения вопроса о его аресте и ограничивать на протяжении длительных сроков досудебного расследования право владельцев такого имущества пользоваться этим имуществом, а также лишает возможности оспорить его фактическое безосновательное изъятие и безосновательное непередачу.

Народные депутаты выступили за сохранение предложенного ими подхода к установлению срока действия постановления о аресте имущества в течение двух месяцев.

В свою очередь, правоохранители заявили о рисках введения сроков для ареста имущества, что может привести к перегрузке судебной системы или препятствовать досудебному расследованию, исследованию вещественных доказательств судом или решению им вопросов о виновности лица и наличии оснований для конфискации (специальной конфискации) имущества.

«Для достижения баланса и компромисса в таком сложном вопросе участники Рабочей группы работают над дифференцированным подходом к наложению ареста на имущество в зависимости от его вида, избеганием проблем с наложением ареста на имущество в иностранных юрисдикциях в рамках выполнения мер в рамках международного сотрудничества и длительности предъявления для исполнения постановлений о аресте имущества», — указали в Раде.

Также рабочая группа намерена обсудить и другие важные вопросы законопроекта, в частности:

  • вопросы доказательств, их допустимости и недопустимости;
  • процессуальный порядок признания материального объекта вещественным доказательством и назначения соответствующей экспертизы;
  • проблемы, возникающие при проведении обысков, осмотров, применении мер обеспечения уголовного производства;
  • обжалование постановлений следственного судьи и внедрение отдельного постановления следственного судьи, суда;
  • право подозреваемого, его защитника, представителя юридического лица, в отношении которого проводится производство, на подачу ходатайства о смене подследственности к прокурору высшего уровня и так далее.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 25 февраля приняла за основу законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно совершенствования гарантий защиты субъектов хозяйствования во время осуществления уголовного производства 12439.

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Верховная Рада Украины бизнес обыск

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