Книга рекордов Гиннеса отметила сапера-грызуна, который «вынюхал» более 100 мин

Он обогнал легендарного крыса Магаву, который до 2021 года обнаружил 71 мину.

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Африканского гигантского сумчатого крыса по имени Ронин отметили в Книге рекордов Гиннеса за количество обнаруженных наземных мин. В период с августа 2021 года по февраль 2025 года он нашел в Камбодже 109 противопехотных мин и 15 других боеприпасов.

Ронин обогнал легендарного крыса Магаву, который до 2021 года обнаружил 71 мину и 38 неразорвавшихся боеприпасов.

Бельгийская некоммерческая организация APOPO в тесном сотрудничестве с Сельскохозяйственным университетом Сокойне в Танзании запустила программу, в рамках которой обучают африканских гигантских сумчатых крыс (Cricetomys ansorgei) выискивать химикаты в заброшенных шахтах и другие виды оружия, оставшиеся после военных конфликтов.

Маленькие и легкие тела сумчатых крыс, их острый ум и мощный нюх делают их идеальными для этой работы. Несмотря на то, что это опасно для людей, организация подчеркивает, что у них никогда не было жертв среди их крыс во время работы.

С момента основания APOPO в 1997 году, проект уничтожил 169 713 мин и других взрывных устройств в пострадавших от войны регионах Африки, Европы и Юго-Восточной Азии. Это достижение является общим успехом армии саперов, в которую входят крысы, собаки и люди.

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