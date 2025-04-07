Книга рекордів Гіннеса відзначила сапера-гризуна, який «винюхав» понад 100 мін

Він випередив легендарного щура Магаву, який до 2021 року виявив 71 міну.

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Африканського гігантського сумчастого щура на прізвисько Ронін відзначили у Книзі рекордів Гіннеса за кількістю виявлених наземних мін. У період з серпня 2021-го до лютого 2025 року він знайшов у Камбоджі 109 протипіхотних мін і 15 інших боєприпасів.

Ронін випередив легендарного щура Магаву, який до 2021 року виявив 71 міну та 38 боєприпасів, що не вибухнули.

Бельгійська некомерційна організація APOPO в тісній співпраці з Університетом сільського господарства Сокойне в Танзанії.започаткувала програму, за якою вони навчають африканських гігантських сумчастих щурів (Cricetomys ansorgei ) винюхувати хімікати в покинутих шахтах та іншу зброю, яка залишається після періодів війни.

Маленькі та легкі тіла сумчастих щурів, гострий інтелект і потужний нюх роблять їх ідеальними для цієї роботи. Незважаючи на те, що це небезпечно для людей, організація хоче підкреслити, що вони ніколи не мали жертв серед своїх щурів під час роботи.

З моменту заснування APOPO в 1997 році, проект знешкодив 169 713 мін та інших вибухових речовин у постраждалих від війни регіонах Африки, Європи та Південно-Східної Азії. Цей подвиг є сукупним досягненням армії саперів, до якої входять щури, собаки та люди.

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