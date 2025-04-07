Audi припиняє експорт автомобілів до США через мита

Усі авто, ввезені до США після 2 квітня, затримають і тимчасово не передаватимуться дилерам — ЗМІ.

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Концерн VolksWagen Group оголосив про те, що припиняє постачання автомобілів Audi до США через нові високі мита. Про це повідомляє видання Automobilwoche.

За даними газети, авто, ввезені до США після 2 квітня, будуть тимчасово затримані, дилерам їх не передаватимуть.

"На складах Audi в США зараз понад 37 тисяч автомобілів, на які мита не поширюються, і їх можна продати", - йдеться у повідомленні.

Як писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу.

Водночас очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко зазначила, що означають нові мита від США для України.

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