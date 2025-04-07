Нацбанк замінить копійки на шаги без додаткових витрат для бюджету

У НБУ пояснили, що заміна копійки на шаг не потребуватиме додаткових витрат.

Фото: Facebook / Андрій Пишний

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Заміна копійки як національної дрібної грошової одиниці на шаг не спричинить додаткових витрат — ні з боку Національного банку, ні з державного бюджету. Про це в інтерв’ю NV заявив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, Нацбанк щороку карбує нові монети для заміни зношених, і у 2025 році вже заплановано випуск щонайменше 20 мільйонів нових монет. Цього разу йдеться про плани замінити копійки саме на шаги — історичну грошову одиницю.

«Жодних додаткових витрат ні з боку Національного банку, ні з державного бюджету для заміни копійки на шаг не потрібно», — наголосив Пишний. Він додав, що нині в обігу перебувають майже 15 мільярдів монет, із них приблизно 5,5 мільярда — це монети номіналом 10 і 50 копійок. Нові монети, які з’являться у 2025 році, можуть бути вже номіновані в шагах.

Паралельно в обігу залишатимуться і копійки, і шаги, при цьому обидві одиниці матимуть рівнозначний статус платіжного засобу.

Голова НБУ також прокоментував зауваження щодо доречності такої ініціативи у воєнний час. За його словами, зміна має символічне значення й відповідає загальній тенденції повернення до української історії.

«В Україні зараз є колосальний запит на відновлення нашої справжньої історії та культури. Ми змінюємо назви вулиць, ми розуміємо, що в нас є власні історичні, культурні, політичні постаті. Ми себе ніби віднаходимо заново. І коли мені кажуть: «Не на часі», запитую: «А коли на часі повертати своє, якщо не зараз, скажіть?», — зазначив Пишний.

Він запевнив, що українці не зазнають жодних фінансових або технічних труднощів через таку заміну, а сама монета матиме не лише розрахункове, а й виховне значення.

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