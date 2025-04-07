Нацбанк заменит копейки на шаги без дополнительных расходов для бюджета

В НБУ объяснили, что замена копейки на шаг не потребует дополнительных расходов.

Фото: Facebook / Андрій Пишний

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Замена копейки как национальной мелкой денежной единицы на шаг не повлечет дополнительных расходов - ни со стороны Национального банка, ни из государственного бюджета. Об этом в интервью NV заявил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, Нацбанк ежегодно чеканит новые монеты для замены изношенных, и в 2025 году уже запланирован выпуск не менее 20 миллионов новых монет. На этот раз речь идет о планах заменить копейки именно на шаги - историческую денежную единицу.

«Никаких дополнительных расходов ни со стороны Национального банка, ни из государственного бюджета для замены копейки на шаг не нужно», - подчеркнул Пышный. Он добавил, что сейчас в обращении находятся почти 15 миллиардов монет, из них примерно 5,5 миллиарда - это монеты номиналом 10 и 50 копеек. Новые монеты, которые появятся в 2025 году, могут быть уже номинированы в шагах.

Параллельно в обращении будут оставаться и копейки, и шаги, при этом обе единицы будут иметь равнозначный статус платежного средства.

Глава НБУ также прокомментировал замечания относительно уместности такой инициативы в военное время. По его словам, изменение имеет символическое значение и соответствует общей тенденции возвращения к украинской истории.

«В Украине сейчас есть колоссальный запрос на восстановление нашей настоящей истории и культуры. Мы меняем названия улиц, мы понимаем, что у нас есть собственные исторические, культурные, политические фигуры. Мы себя как бы находим заново. И когда мне говорят: «Не ко времени», спрашиваю: «А когда время возвращать свое, если не сейчас, скажите?», - отметил Пышный.

Он заверил, что украинцы не испытают никаких финансовых или технических трудностей из-за такой замены, а сама монета будет иметь не только расчетное, но и воспитательное значение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.