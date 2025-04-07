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Пожилой возраст – не повод увольнять: Минсоцполитики готовит налоговые бонусы для работодателей

16:23, 7 апреля 2025
В Минсоцполитики предлагают уменьшить налоги для работодателей, которые трудоустраивают людей пожилого возраста.
Пожилой возраст – не повод увольнять: Минсоцполитики готовит налоговые бонусы для работодателей
Фото: Корреспондент.net
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Министерство социальной политики Украины рассматривает возможность введения налоговых льгот для работодателей, которые нанимают или сохраняют на работе работников пожилого возраста. Об этом в интервью Украинскому Радио сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Речь идет, в частности, о сокращении налоговой нагрузки: оставление части единого социального взноса (ЕСВ) и снижение налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Целью инициативы является создание условий, которые позволят людям пожилого возраста дольше оставаться на рынке труда.

Жолнович отметила, что министерство вместе с партнерами разработало Стратегию демографического развития Украины до 2040 года. Одной из задач документа является адаптация общества к демографическому старению и поддержка активного долголетия.

«Когда мы говорим об адаптации социума, то это, в частности, о новой культуре восприятия людей пожилого возраста: кого мы считаем такими людьми, какой возрастной промежуток времени и тому подобное. Потому что мы видим, что подход к тому, кто является человеком пожилым, меняется», - сказала министр.

Она подчеркнула, что для людей старшего возраста важно создать возможности для продолжения работы. Это может включать дополнительное обучение или переквалификацию. В то же время, работодателей нужно поощрять оставлять таких работников, в частности через налоговые стимулы.

«Оставляя часть ЕСВ и уменьшая НДФЛ, мы оставляем этого человека на рынке, он создает прибыль, генерирует ее для экономики и общества, делится своим опытом, а также остается в активном долголетии», - пояснила Жолнович.

По ее словам, исследования свидетельствуют: чем дольше люди остаются занятыми, тем дольше сохраняют активность и здоровье, а процессы старения замедляются.

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Минсоцполитики

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