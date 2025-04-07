Премьер Италии Мелони встретится с Трампом для обсуждения снижения пошлин между США и ЕС

Как стало известно, 16 апреля премьер-министр Италии Джорджия Мелони встретится с Дональдом Трампом.

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена встретиться с президентом США Дональдом Трампом 16 апреля, чтобы обсудить снижение взаимных торговых тарифов. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Как пишет издание, Мелони может стать своего рода посредником в переговорах между ЕС и США, результатом которых стало бы снижение пошлин.

"Мелони может способствовать переговорам между Европой и США, чтобы избежать торговой войны", - пишет издание.

Итальянская премьер-министр, говорится в статье, "единственный европейский лидер, у которого хорошие отношения с Трампом, который заявляет об этом и может положить их в основу начала переговоров".

Отмечается, что Мелони может добиться как минимум сокращения ставки пошлин в два раза — до 10%.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру.

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