Прем'єр Італії Мелоні зустрінеться з Трампом для обговорення зниження мит між США та ЄС

Як стало відомо, 16 квітня прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні зустрінеться з Дональдом Трампом.

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Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні має зустрітися із президентом США Дональдом Трампом 16 квітня, щоб обговорити зниження взаємних торгових тарифів. Про це повідомляє Corriere della Sera.

Як пише видання, Мелоні може стати свого роду посередником у переговорах між ЄС та США, результатом яких стало б зниження мит.

"Мелоні може сприяти переговорам між Європою та США, щоб уникнути торгової війни", - пише видання.

Італійська прем'єр-міністр, як йдеться у статті, "єдиний європейський лідер, який має добрі стосунки з Трампом, який заявляє про це і може покласти їх в основу початку переговорів".

Зазначається, що Мелоні може досягти як мінімум скорочення ставки мит удвічі — до 10%.

Як писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу.

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