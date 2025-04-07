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Росія має «танцювати танго» для миру в Україні, — генсек НАТО Рютте

16:10, 7 квітня 2025
Марк Рютте вважає, що РФ має докласти більше зусиль для припинення війни проти України.
Росія має «танцювати танго» для миру в Україні, — генсек НАТО Рютте
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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія повинна зробити більше для того, щоб зупинити війну проти України. Про це він сказав у інтерв’ю CBS News.

"Я постійно спілкуюся з членами американської адміністрації. Я думаю, вони справді намагаються, крок за кроком, дійти до ситуації, коли ця війна може закінчитися. Але, звісно,  росіяни теж повинні танцювати танго, а зараз, здається, цього не роблять, а далі буде важко", - сказав Рютте.

Рютте підкреслив, що США та НАТО зосереджуються на забезпеченні здатності протистояти російській загрозі, а також на всіх зусиллях для того, щоб під керівництвом США колективно забезпечити Україні міцний і стійкий мир.

Він підкреслив, що Вашингтон докладає значних зусиль, однак ініціатива зараз на боці Москви, яка, на його думку, не робить достатньо для припинення бойових дій.

Рютте також додав, що останнім часом "лінія фронту рухалася в неправильному напрямку". При цьому він не впевнений у тому, чи збирається Путін припиняти вторгнення в Україну.

"Ну, ми не знаємо. Я думаю, це тест, і ми повинні побачити, якою буде його реакція на американські пропозиції", — зазначив генсек НАТО.

Генсек НАТО наголосив, що ця війна має закінчитися, позаяк "так багато людей гине, так багато української інфраструктури пошкоджено, міста зруйновані".

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рф НАТО Україна війна

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