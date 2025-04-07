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Россия должна «танцевать танго» для мира в Украине, — генсек НАТО Рютте

16:10, 7 апреля 2025
Марк Рютте считает, что РФ должна приложить больше усилий по прекращению войны против Украины.
Россия должна «танцевать танго» для мира в Украине, — генсек НАТО Рютте
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия должна сделать больше, чтобы остановить войну против Украины. Об этом он сказал в интервью CBS News.

"Я постоянно общаюсь с членами американской администрации. Я думаю, они действительно пытаются шаг за шагом дойти до ситуации, когда эта война может закончиться. Но, конечно, россияне тоже должны танцевать танго, а сейчас, кажется, этого не делают, а дальше будет тяжело", - сказал Рютте.

Рютте подчеркнул, что США и НАТО сосредоточены на обеспечении способности противостоять российской угрозе, а также на всех усилиях для того, чтобы под руководством США коллективно обеспечить Украине крепкий и устойчивый мир.

Он подчеркнул, что Вашингтон прилагает значительные усилия, однако инициатива сейчас на стороне Москвы, которая, по его мнению, не делает достаточно для прекращения боевых действий.

Рютте также добавил, что в последнее время "линия фронта двигалась в неправильном направлении". При этом он не уверен в том, собирается ли Путин прекращать вторжение в Украину.

"Ну, мы не знаем. Я думаю, это тест, и мы должны увидеть, какой будет его реакция на американские предложения", - отметил генсек НАТО.

Генсек НАТО подчеркнул, что эта война должна закончиться, так как "так много людей гибнет, так много украинской инфраструктуры повреждено, города разрушены".

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рф НАТО Украина война

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