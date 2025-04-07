Практика судов
  1. В Украине

Может ли работодатель отказать работнику в сохранении зарплаты на время вызова в суд

22:54, 7 апреля 2025
В Гоструде разъяснили, какой алгоритм действий, если работника вызвали в суд в качестве потерпевшего.
Может ли работодатель отказать работнику в сохранении зарплаты на время вызова в суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Юго-Восточном межрегиональном управлении Гоструда разъяснили, правомерно ли отказать работнику в сохранении зарплаты на время вызова в суд.

В частности, к специалистам обратилась женщина, которая сообщила, что её вызвали в суд в качестве потерпевшей, но работодатель отказывает ей в сохранении среднего заработка.

Так, согласно требованиям статьи 275 КУпАП сохранение среднего заработка за счет работодателя сохраняется за участниками судебного разбирательства дел об административных правонарушениях, а именно: потерпевшими, свидетелями, экспертами и переводчиками.

Для расчета средней заработной платы, которая подлежит выплате за период отсутствия работника в связи с вызовом в суд, средняя месячная зарплата рассчитывается исходя из выплат за последние два календарных месяца работы, предшествующих событию, с которым связана соответствующая выплата (абз. 3 п. 2 Порядка № 100).

Кроме того, по общему правилу в суд вызывают повесткой и отправляют почтой, электронной почтой, факсом, телеграфом, телефонограммой, sms-сообщением в виде судебной повестки.

На основании заявления работника и повестки работодатель издает приказ об освобождении от работы в связи с вызовом в суд и сохранением среднего заработка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский назначил Андрея Костина послом в Нидерландах

Президент Зеленский назначил бывшего Генпрокурора Андрея Костина Послом Украины в Королевстве Нидерланды и Постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия.

Заместитель министра обороны Черногоренко о необходимости Управления космической политики: «Развитые страны выделяют рекордные бюджеты на нужды в космосе»

По словам заместителя министра Катерины Черногоренко, развитые страны выделяют рекордные бюджеты на нужды в космосе, и Украина также должна быть не просто наблюдателем в космосе, а игроком.

Европа готова вести переговоры с США, но мы также готовы ответить контрмерами – Урсула фон дер Ляйен

Мы предложили тарифы ноль за ноль для промышленных товаров – глава Еврокомиссии.

Женщина требовала оформить ей заграничный паспорт без использования биометрических данных и без применения бесконтактного электронного носителя — что решил Верховный Суд

Лицам гарантируется право на отказ от внесения оцифрованных отпечатков пальцев рук в бесконтактный электронный носитель, содержащийся только в паспорте гражданина Украины – позиция Верховного Суда.

Между Реестром военнообязанных «Оберег» и Реестром должников необходимо наладить взаимодействие – отчет парламентской ВСК

Такое взаимодействие между Реестром «Оберег» и Единым реестром должников, среди прочего, позволит проверять наличие задолженности по уплате алиментов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова