Может ли работодатель отказать работнику в сохранении зарплаты на время вызова в суд

В Гоструде разъяснили, какой алгоритм действий, если работника вызвали в суд в качестве потерпевшего.

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В Юго-Восточном межрегиональном управлении Гоструда разъяснили, правомерно ли отказать работнику в сохранении зарплаты на время вызова в суд.

В частности, к специалистам обратилась женщина, которая сообщила, что её вызвали в суд в качестве потерпевшей, но работодатель отказывает ей в сохранении среднего заработка.

Так, согласно требованиям статьи 275 КУпАП сохранение среднего заработка за счет работодателя сохраняется за участниками судебного разбирательства дел об административных правонарушениях, а именно: потерпевшими, свидетелями, экспертами и переводчиками.

Для расчета средней заработной платы, которая подлежит выплате за период отсутствия работника в связи с вызовом в суд, средняя месячная зарплата рассчитывается исходя из выплат за последние два календарных месяца работы, предшествующих событию, с которым связана соответствующая выплата (абз. 3 п. 2 Порядка № 100).

Кроме того, по общему правилу в суд вызывают повесткой и отправляют почтой, электронной почтой, факсом, телеграфом, телефонограммой, sms-сообщением в виде судебной повестки.

На основании заявления работника и повестки работодатель издает приказ об освобождении от работы в связи с вызовом в суд и сохранением среднего заработка.

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