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За 10 тысяч долларов уклонист должен был перебраться в Молдову вплавь через Днестр — задержали организатора

22:36, 7 апреля 2025
Злоумышленник согласовал с военнообязанным незаконную переправку в Молдову через реку за 10 тысяч долларов, предоставив инструкции и обещая доставить к месту переправки.
За 10 тысяч долларов уклонист должен был перебраться в Молдову вплавь через Днестр — задержали организатора
Фото: Винницкая областная прокуратура
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В Винницкой области разоблачили жителя пограничного региона, который за 10 тысяч долларов организовал незаконное переправление военнообязанного в Молдову. Уклонист должен был перебраться через Днестр. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Так, 44-летний мужчина во время личной встречи договорился с мужчиной призывного возраста о его незаконном переправлении через государственную границу вплавь и вброд через Днестр. Оценил эту «услугу» в 10 тысяч долларов.

В следующий раз злоумышленник, продолжая свои преступные действия, дал мужчине, желающему незаконно покинуть страну, инструкции по дальнейшим действиям и должен был доставить его в заранее оговоренное место для осуществления незаконного переправления через реку Днестр на территорию Республики Молдова.

Однако незаконное переправление осуществить не удалось, так как он был задержан правоохранителями во время получения 5 тысяч долларов в качестве задатка за такую «услугу».

По согласованию с прокурором, следователь подал ходатайство, и подозреваемому был избран мера пресечения в виде содержания под стражей с одновременным определением залога в размере 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 242 240 грн.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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