Женщина требовала оформить ей заграничный паспорт без использования биометрических данных и без применения бесконтактного электронного носителя — что решил Верховный Суд

Лицам гарантируется право на отказ от внесения оцифрованных отпечатков пальцев рук в бесконтактный электронный носитель, содержащийся только в паспорте гражданина Украины – позиция Верховного Суда.

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Оформление заграничных паспортов, не содержащих бесконтактного электронного носителя, прекращено с декабря 2016 года. Действующее законодательство относительно порядка выдачи паспорта гражданина Украины для выезда за границу не устанавливает каких-либо прямых или косвенных преимуществ, привилегий или ограничений по религиозным убеждениям.

Законом определена обязательность внесения соответствующих данных в Демографический реестр (с предоставлением биометрических данных, то есть оцифровкой лица, подписи и отпечатков пальцев рук) при оформлении лицом паспорта гражданина Украины для выезда за границу, и альтернативы для невнесения таких данных в Реестр закон не предусматривает.

Лицам гарантируется право на отказ от внесения оцифрованных отпечатков пальцев рук в бесконтактный электронный носитель, содержащийся только в паспорте гражданина Украины.

На этом акцентировал внимание Верховный Суд в постановлении от 6 февраля 2025 года по делу №420/14124/23.

Обстоятельства дела

В марте 2023 года женщина обратилась в отделение Главного управления Государственной миграционной службы с заявлением об оформлении и выдаче заграничного паспорта без использования средств Единого государственного демографического реестра и передачи персональных и биометрических данных в него, без присвоения уникального номера записи в реестре, а также без применения бесконтактного электронного носителя персональных данных.

Отделение ГУ ГМС сообщило, что паспорт для выезда за границу изготавливается в форме книжечки, правый форзац которой содержит бесконтактный электронный носитель.

Женщина обратилась в суд. Утверждала, что имеет право на отказ от обработки ее данных в информационно-телекоммуникационной системе, которой является Единый государственный демографический реестр, а также право на отказ от присвоения уникального номера записи в Реестре. Кроме того, постановлением Верховной Рады «Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины» от 26 июня 1992 года №2503-ХІІ четко предусмотрена возможность изготовления паспорта как в форме паспортной карты, так и в виде паспортной книжечки.

ГУ ГМС утверждало, что не допустило противоправного бездействия. Мотивировало это тем, что с 20 декабря 2016 года органы и подразделения Государственной миграционной службы принимают документы для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу только с бесконтактным электронным носителем, образец бланка которого утвержден постановлением Кабмина от 7 мая 2014 года №152.

Решением Одесского окружного административного суда, оставленным без изменений постановлением Пятого апелляционного административного суда, в удовлетворении иска женщины отказано.

Суды пришли к выводу, что у ответчиков отсутствовали правовые основания для выдачи истице заграничного паспорта, не содержащего бесконтактного электронного носителя, поскольку прием документов и оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу, не содержащего бесконтактный электронный носитель, прекращены с 20 декабря 2016 года, а прием документов для оформления осуществляется только с бесконтактным электронным носителем, в который вносятся оцифрованные изображения лица, подпись и отпечатки пальцев. Таким образом, выдать паспорт гражданина Украины для выезда за границу без бесконтактного электронного носителя и без указанных оцифрованных данных невозможно.

При этом суды отклонили ссылки истицы на ее религиозные убеждения, заключив, что действующее законодательство относительно порядка выдачи паспорта гражданина Украины для выезда за границу не устанавливает преимуществ, привилегий или ограничений по религиозным убеждениям.

Позиция Верховного Суда

Спорные правоотношения между сторонами возникли по поводу обязательства органа ГМС выдать истице паспорт для выезда за границу без применения бесконтактного электронного носителя персональных данных и без использования средств Единого государственного демографического реестра.

Истица считает нарушенным свое право на получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу без применения бесконтактного электронного носителя персональных данных, средств Единого государственного демографического реестра, без использования цифрового идентификатора лица и автоматизированной обработки ее персональных данных на основании Положения о паспорте гражданина Украины для выезда за границу, утвержденного Постановлением №719-V.

Так, положениями пункта 5 Постановления №719-V предусмотрено, что паспорт представляет собой сшитую нитками книжечку размером 88 х 125 миллиметров, состоящую из обложки, 32 (или 64) бумажных страниц и страницы, изготовленной из многослойного полимерного материала (страницы данных), вшитой между внутренним левым боком обложки и первой страницей паспорта. Дополнительная информация (в частности биометрическая) о предъявителе паспорта, содержание которой определяется в соответствии с законодательством, может воспроизводиться на бесконтактном электронном носителе, встроенном в паспорт.

Согласно пункту 7 этого постановления, образец паспорта утверждается Кабмином.

Однако фактически бланки таких паспортов на сегодняшний день не изготавливаются в связи с утратой с 1 апреля 2015 года действия положений постановления Кабмина от 26 июня 2007 года №858, на которое ссылался пункт 7 Постановления №719-V.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Верховного Суда от 8 декабря 2022 года по делу №380/6916/20 и от 23 сентября 2024 года по делу №360/3686/21.

При этом с 1 января 2015 года введено оформление и выдача паспорта для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, не содержащего бесконтактный электронный носитель, образцы бланков которых утверждены Постановлением №152, с применением средств Единого государственного демографического реестра.

Анализ приведенных действующих норм законодательства свидетельствует о том, что в настоящее время паспорт гражданина Украины для выезда за границу изготавливается в форме книжечки, правый форзац которой содержит бесконтактный электронный носитель и состоит из мягкой обложки, 32 страниц и страницы данных.

Таким образом, прием документов и оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу, не содержащего бесконтактный электронный носитель, прекращены с 20 декабря 2016 года, и поэтому у должностных лиц миграционной службы отсутствуют правовые основания для выдачи лицам паспорта гражданина Украины для выезда за границу, не содержащего бесконтактный электронный носитель.

Суд также отмечает, что действующее законодательство относительно порядка выдачи паспорта гражданина Украины для выезда за границу не устанавливает каких-либо прямых или косвенных преимуществ, привилегий или ограничений по религиозным убеждениям (или на основании других причин).

Законом №5492-VI определена обязательность внесения соответствующих данных в Единый государственный демографический реестр (с предоставлением биометрических данных, то есть оцифровкой лица, подписи и отпечатков пальцев рук) при оформлении лицом паспорта гражданина Украины для выезда за границу, и альтернативы для невнесения таких данных в Реестр закон не предусматривает.

Лицам гарантируется право на отказ от внесения оцифрованных отпечатков пальцев рук в бесконтактный электронный носитель, содержащийся только в паспорте гражданина Украины.

Случаи отсутствия информации об оцифрованных отпечатках пальцев рук лица для получения ею паспорта гражданина Украины для выезда за границу детализированы в пункте 3 Порядка №669, а именно: невозможность идентификации лица из-за качества полученного графического изображения оцифрованных отпечатков всех пальцев рук; недостижение лицом 12-летнего возраста; отсутствие у лица всех пальцев рук; невозможность лица самостоятельно передвигаться в связи с длительным расстройством здоровья и потребность в срочном лечении за границей, что подтверждается медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения, оформленным в установленном порядке.

Однако обстоятельств, свидетельствующих о том, что истица подпадает под указанный перечень исключительных обстоятельств, при которых возможно отсутствие информации об оцифрованных отпечатках пальцев рук, судами предыдущих инстанций не установлено.

Подобная позиция изложена в постановлении Верховного Суда от 24 июня 2021 года по делу №0240/3048/18-а.

С момента принятия норм Закона №5492-VI, которым определены правовые и организационные основы выдачи документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, а также права и обязанности лиц, на имя которых выданы такие документы, механизм оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины для выезда за границу определен Порядком №152.

Из этого следует, что иной способ оформления заграничного паспорта гражданину Украины, кроме предусмотренного Порядком №152, невозможен.

Таким образом, требования истицы о предоставлении ответчиком ей паспорта гражданина Украины для выезда за границу без применения бесконтактного электронного носителя персональных данных, без применения средств Единого государственного демографического реестра, без использования цифрового идентификатора лица и автоматизированной обработки ее персональных данных, а также с указанием особой отметки в паспорте, в частности сведений о несовершеннолетнем ребенке, являются необоснованными.

Доводы кассационной жалобы относительно неучета судами предыдущих инстанций выводов, изложенных в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 19 сентября 2018 года по делу №806/3265/17 (образцовое дело), являются необоснованными, поскольку они касаются других правоотношений, а именно: признания противоправным отказа в выдаче паспорта гражданина Украины в форме книжечки (внутренний паспорт гражданина Украины) в связи с религиозными убеждениями лица. Однако в данном случае предметом рассмотрения является вопрос выдачи истице паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Материалы дела не содержат сведений о том, что истица при обращении к ответчику 17 марта 2023 года указывала на свою принадлежность к отдельной общественной группе (в частности, по религиозным убеждениям), которая, по ее мнению, требовала бы выдачи паспорта без бесконтактного носителя информации.

В связи с изложенным, у судов предыдущих инстанций не было оснований для учета выводов Верховного Суда, изложенных в деле №806/3265/17, при рассмотрении этого дела.

Таким образом, Верховный Суд констатирует, что отсутствуют основания для отмены или изменения обжалуемых судебных решений.

Автор: Наталя Мамченко

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