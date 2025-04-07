За 10 тисяч доларів ухилянт мав перебратися до Молдови вплав через Дністер — затримали організатора

Зловмисник узгодив із військовозобов’язаним незаконне переправленняв Молдову через річку за 10 тисяч доларів, надавши інструкції та обіцяючи доставити до місця переправлення.

Фото: Вінницька обласна прокуратура

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На Вінниччині викрили мешканця прикордонного регіону, який за 10 тисяч доларів організував незаконне переправлення військовозобов’язаного до Молдови. Ухилянт мав перебратися через Дністер. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Так, 44-річний зловмисник під час особистої зустрічі узгодив із чоловіком призовного віку умови його незаконного переправлення через державний кордон вплав та вбрід через Дністер. Оцінив цю «послугу» у 10 тисяч доларів.

Наступного разу зловмисник, продовжуючи свої злочинні дії, надав чоловіку, бажаючому у незаконний спосіб покинути країну, інструкції щодо подальших дій та мав доставити його до заздалегідь обумовленого місця здійснення незаконного переправлення через річку Дністер на територію Республіки Молдова.

Однак незаконне переправлення здійснити не зміг, оскільки був затриманий правоохоронцями під час отримання 5 тисяч доларів в якості завдатку за таку «послугу».

За погодженим прокурором клопотанням слідчого до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 грн.

За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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