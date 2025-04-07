Практика судів
  1. В Україні

За 10 тисяч доларів ухилянт мав перебратися до Молдови вплав через Дністер — затримали організатора

22:36, 7 квітня 2025
Зловмисник узгодив із військовозобов’язаним незаконне переправленняв Молдову через річку за 10 тисяч доларів, надавши інструкції та обіцяючи доставити до місця переправлення.
За 10 тисяч доларів ухилянт мав перебратися до Молдови вплав через Дністер — затримали організатора
Фото: Вінницька обласна прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині викрили мешканця прикордонного регіону, який за 10 тисяч доларів організував незаконне переправлення військовозобов’язаного до Молдови. Ухилянт мав перебратися через Дністер. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Так, 44-річний зловмисник під час особистої зустрічі узгодив із чоловіком призовного віку умови його незаконного переправлення через державний кордон вплав та вбрід через Дністер. Оцінив цю «послугу» у 10 тисяч доларів.

Наступного разу зловмисник, продовжуючи свої злочинні дії, надав чоловіку, бажаючому у незаконний спосіб покинути країну, інструкції щодо подальших дій та мав доставити його до заздалегідь обумовленого місця здійснення незаконного переправлення через річку Дністер на територію Республіки Молдова.

Однак незаконне переправлення здійснити не зміг, оскільки був затриманий правоохоронцями під час отримання 5 тисяч доларів в якості завдатку за таку «послугу».

За погодженим прокурором клопотанням слідчого до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 грн.

За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар Вінниця Молдова військовозобов'язаний перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський призначив Андрія Костіна послом у Нідерландах

Президент Зеленський призначив колишнього Генпрокурора Андрія Костіна Послом України в Королівстві Нідерланди та Постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї.

Заступниця міністра оборони Черногоренко про потребу в Управлінні космічної політики: «Розвинені країни виділяють рекордні бюджети на потреби в космосі»

За словам заступниці міністра Катерини Черногоренко, розвинені країни виділяють рекордні бюджети на потреби в космосі, і Україна також має бути не просто спостерігачем у космосі, а гравцем.

Європа готова вести переговори зі США, але ми також готові відповісти контрзаходами – Урсула фон дер Ляєн

Ми запропонували тарифи нуль за нуль для промислових товарів – голова Єврокомісії.

Жінка вимагала оформити їй закордонний паспорт без використання біометричних даних і без застосування безконтактного електронного носія — що вирішив Верховний Суд

Особам гарантується право на відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук до безконтактного електронного носія, що міститься лише у паспорті громадянина України – позиція Верховного Суду.

Між Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг» та Реєстром боржників потрібно налаштувати взаємодію – звіт парламентської ТСК

Така взаємодія між Реєстром «Оберіг» та Єдиним реєстром боржників, серед іншого, дозволить здійснювати перевірку наявності заборгованості зі сплати аліментів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду