Чи може роботодавець відмовити працівнику у збереженні зарплати на час виклику до суду

У Держпраці роз’яснили, який алгоритм дій, якщо працівника викликали до суду у якості потерпілого.

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У Південно-Східному міжрегіональному управлінні Держпраці роз’яснили, чи правомірно відмовити працівнику у збереженні зарплати на час виклику до суду.

Зокрема, до фахівців звернулась жінка, яка повідомила, що її було викликано до суду в якості потерпілої, проте роботодавець відмовляє їй у збереженні середнього заробітку.

Так, відповідно до вимог статті 275 КУпАП збереження середнього заробітку коштом роботодавця зберігається за учасниками судового розгляду справ про адміністративні правопорушення, а саме: потерпілими, свідками, експертами і перекладачами.

Для обчислення середньої заробітної плати, що підлягає виплаті за період відсутності працівника у зв’язку з викликом до суду, середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата (абз. 3 п. 2 Порядку № 100).

Разом з тим, за загальним правилом до суду викликають повісткою та надсилають поштою, електронною поштою, факсом, телеграфом, телефонограмою, sms-повідомленням у вигляді судової повістки.

На підставі заяви працівника та повістки роботодавець видає наказ про увільнення від роботи у зв’язку з викликом до суду та збереженням середнього заробітку.

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