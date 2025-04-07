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Літній вік — не привід звільняти: Мінсоцполітики готує податкові бонуси для роботодавців

16:23, 7 квітня 2025
У Мінсоцполітики пропонують зменшити податки для роботодавців, які працевлаштовують людей літнього віку.
Літній вік — не привід звільняти: Мінсоцполітики готує податкові бонуси для роботодавців
Фото: Корреспондент.net
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Міністерство соціальної політики України розглядає можливість запровадження податкових пільг для роботодавців, які наймають або зберігають на роботі працівників літнього віку. Про це в інтерв’ю Українському Радіо повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Йдеться, зокрема, про скорочення податкового навантаження: залишення частини єдиного соціального внеску (ЄСВ) і зниження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Метою ініціативи є створення умов, які дозволять людям літнього віку довше залишатися на ринку праці.

Жолнович зазначила, що міністерство разом із партнерами розробило Стратегію демографічного розвитку України до 2040 року. Одним із завдань документу є адаптація суспільства до демографічного старіння та підтримка активного довголіття.

«Коли ми говоримо про адаптацію соціуму, то це, зокрема, про нову культуру сприйняття людей літнього віку: кого ми вважаємо такими людьми, який віковий проміжок часу тощо. Тому що ми бачимо, що підхід до того, хто є людиною літньою, змінюється», — сказала міністерка.

Вона підкреслила, що для людей старшого віку важливо створити можливості для продовження роботи. Це може включати додаткове навчання або перекваліфікацію. Водночас, роботодавців потрібно заохочувати залишати таких працівників, зокрема через податкові стимули.

«Залишаючи частину ЄСВ і зменшуючи ПДФО, ми залишаємо цю людину на ринку, вона створює прибуток, генерує його для економіки та суспільства, ділиться своїм досвідом, а також залишається в активному довголітті», — пояснила Жолнович.

За її словами, дослідження свідчать: чим довше люди залишаються зайнятими, тим довше зберігають активність і здоров’я, а процеси старіння уповільнюються.

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Мінсоцполітики

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