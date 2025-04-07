Audi прекращает экспорт автомобилей в США из-за пошлин

Все авто, ввезённые в США после 2 апреля, задержат и временно не будут передавать дилерам — СМИ.

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Концерн VolksWagen Group объявил о том, что прекращает поставки автомобилей Audi в США из-за новых высоких пошлин. Об этом сообщае издание Automobilwoche.

По данным газеты, авто, ввезённые в США после 2 апреля, будут временно задержаны, дилерам их передавать не будут.

«На складах Audi в США сейчас более 37 тысяч автомобилей, на которые пошлины не распространяются, и их можно продать», - говорится в публикации.

Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру.

В то же время глава Минэкономики Юлия Свириденко отметила, что означают новые пошлины от США для Украины.

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