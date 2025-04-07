Практика судів
  1. В Україні

У Києві запустили онлайн-запис до першого класу через Портал послуг

23:12, 7 квітня 2025
Коли заява автоматично сформується, її можна буде підписати онлайн та надіслати до школи.
У Києві запустили онлайн-запис до першого класу через Портал послуг
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві батьки можуть подати заяву на вступ дитини до першого класу онлайн – через Портал послуг.

У Київ Цифровому пояснили, як подати заяву.

Для цього потрібно:

1) увійти в кабінет на Порталі послуг за допомогою Дія.Підпису, електронного підпису або системи ID.GOV.UA;

2) вказати дані дитини та завантажити свідоцтво про народження;

3) вказати місце проживання;

4) вибрати тип класу (звичайний, спеціальний, інклюзивний, дистанційний або з поглибленим вивченням предмета) і сам заклад;

5) вказати пільги, додаткові потреби дитини та іншу важливу інформацію.

Після цього заява автоматично сформується, і її можна буде підписати онлайн та надіслати до школи.

Заяву можна подати до 31 травня. А з 15 червня буде можливість подати заявку в школи, де залишилися вільні місці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Київ школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський призначив Андрія Костіна послом у Нідерландах

Президент Зеленський призначив колишнього Генпрокурора Андрія Костіна Послом України в Королівстві Нідерланди та Постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї.

Заступниця міністра оборони Черногоренко про потребу в Управлінні космічної політики: «Розвинені країни виділяють рекордні бюджети на потреби в космосі»

За словам заступниці міністра Катерини Черногоренко, розвинені країни виділяють рекордні бюджети на потреби в космосі, і Україна також має бути не просто спостерігачем у космосі, а гравцем.

Європа готова вести переговори зі США, але ми також готові відповісти контрзаходами – Урсула фон дер Ляєн

Ми запропонували тарифи нуль за нуль для промислових товарів – голова Єврокомісії.

Жінка вимагала оформити їй закордонний паспорт без використання біометричних даних і без застосування безконтактного електронного носія — що вирішив Верховний Суд

Особам гарантується право на відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук до безконтактного електронного носія, що міститься лише у паспорті громадянина України – позиція Верховного Суду.

Між Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг» та Реєстром боржників потрібно налаштувати взаємодію – звіт парламентської ТСК

Така взаємодія між Реєстром «Оберіг» та Єдиним реєстром боржників, серед іншого, дозволить здійснювати перевірку наявності заборгованості зі сплати аліментів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду