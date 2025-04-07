У Києві запустили онлайн-запис до першого класу через Портал послуг

Коли заява автоматично сформується, її можна буде підписати онлайн та надіслати до школи.

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У Києві батьки можуть подати заяву на вступ дитини до першого класу онлайн – через Портал послуг.

У Київ Цифровому пояснили, як подати заяву.

Для цього потрібно:

1) увійти в кабінет на Порталі послуг за допомогою Дія.Підпису, електронного підпису або системи ID.GOV.UA;

2) вказати дані дитини та завантажити свідоцтво про народження;

3) вказати місце проживання;

4) вибрати тип класу (звичайний, спеціальний, інклюзивний, дистанційний або з поглибленим вивченням предмета) і сам заклад;

5) вказати пільги, додаткові потреби дитини та іншу важливу інформацію.

Після цього заява автоматично сформується, і її можна буде підписати онлайн та надіслати до школи.

Заяву можна подати до 31 травня. А з 15 червня буде можливість подати заявку в школи, де залишилися вільні місці.

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