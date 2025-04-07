На проспекте Червоной Калины в Киеве ограничили движение транспорта

Изменения связаны с началом текущего ремонта на проспекте.

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В Киеве с 7 апреля на участке проспекта Червоной Калины от дома № 75 до транспортной развязки с улицей Сержа Лифаря частично ограничили движение транспорта.

Как отмечают в КГГА, изменения связаны с началом текущего ремонта на проспекте. Работы будут выполнять специалисты КП ШЕУ Деснянского района.

В частности, работы будут проводиться от «ямы» на полосе в сторону Сержа Лифаря и на кольцевой развязке.

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