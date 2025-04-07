Facebook припинить практику перевірки постів громадськими організаціями «фактчекерів», але поки тільки у США

Практика видалення постів з Facebook через перевірку громадськими організаціями в інших країнах залишиться.

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Компанія Meta 7 квітня припиняє свою програму перевірки фактів у США і замінює її на «Нотатки спільноти» у Facebook, Instagram і Threads. Про це повідомив керівник політики Meta Джоел Каплан у соцмережі X.

Практика видалення постів на Facebook після перевірки громадськими організаціями в інших країнах залишиться в силі.

«До обіду понеділка наша програма перевірки фактів у США офіційно завершиться. Це означає, що не буде нових перевірок фактів і жодних фактчекерів. В січні ми оголошували, що скорочуватимемо цю програму й скасовуватимемо покарання. Замість фактчекінгу ми поступово запроваджуватимемо нотатки спільноти – спершу на Facebook, Threads і Instagram – без покарань за порушення», — повідомляв Каплан.

Нагадаємо, що на початку січня засновник Meta Марк Цукерберг заявив про тиск на Facebook з боку адміністрації Джо Байдена, зокрема про вимоги з боку представників цієї адміністрації видаляти з соцмережі пости. Ці вимоги, за його словами, були висловлені у грубій формі, і коли соцмережа відмовилася реагувати, проти неї почалися різні заходи.

Як писала «Судово-юридична газета», перевірками постів у Facebook на предмет недостовірності контенту займається організація, яка отримує кошти від Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

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