В Затоке задержали нарушителя, который незаконно наловил рыбы на 250 тысяч гривен

Рыбоохранный патруль Затоки изъял запрещенные орудия для ловли.

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Рыбоохранный патруль в Затоке обнаружил мужчину, который незаконно ловил рыбу на почти 250 тысяч гривен. Во время рейда на канале Бугаз-1 инспекторы совместно с водной полицией задержали нарушителя, который использовал запрещенные орудия для ловли - ятеры типа «гармошка». Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

Мужчина выловил более 3 200 атерин, 64 бычка, 108 трехголковых колючек и 187 крабов общим весом более 11 кг. Общая сумма убытков для рыбного хозяйства Украины составила 249 016 гривен. Запрещенные орудия изъяли, а живых крабов вернули в естественную среду.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Протокол о нарушении составлен по части 4 статьи 85 КУоАП - грубое нарушение правил рыболовства.

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