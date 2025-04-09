Зеленский заявил о готовности Украины купить в США большой пакет оружия

Украина готова приобрести у Соединенных Штатов большой пакет оружия.

Источник фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова приобрести у Соединенных Штатов большой пакет оружия. Кроме того, по его словам, которые цитирует Интерфакс-Украина, государство готово сделать это в том или ином виде и рассчитывает на это как на гарантию безопасности.

«Что касается дополнительного пакета, мы хотим и мы готовы, и мы передавали американской стороне большой пакет, который мы хотим купить. Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как на гарантию безопасности», — сказал Зеленский на встрече с журналистами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.